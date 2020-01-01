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Мойес: Ярмоленко пока не готов вернуться

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Украинец продолжает восстанавливаться.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановление украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

“Андрей принял участие в тренировочном матче. Он постепенно набирает форму. Могу предположить, что скоро он сможет вернуться на поле. Но на данный момент он не готов к этому“, - приводит слова Мойеса пресс-служба клуба.

Напомним, у полузащитника - травма приводящей мышцы бедра, из-за которой он находится в лазарете с 16 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко мог вернуться на поле в начале марта.

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Теги: Дэвид Мойес, Андрей Ярмоленко, футбол, АПЛ, Вест Хэм
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