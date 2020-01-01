Мойес: Ярмоленко пока не готов вернуться

Украинец продолжает восстанавливаться.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановление украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

“Андрей принял участие в тренировочном матче. Он постепенно набирает форму. Могу предположить, что скоро он сможет вернуться на поле. Но на данный момент он не готов к этому“, - приводит слова Мойеса пресс-служба клуба.

Напомним, у полузащитника - травма приводящей мышцы бедра, из-за которой он находится в лазарете с 16 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко мог вернуться на поле в начале марта.