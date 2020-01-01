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Гвардиола: Я благодарен Зинченко

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Испанский специалист хотел бы, что украинец имел игровую практику.
Гвардиола: Я благодарен Зинченко

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о реакции Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Давида Силвы на непопадание в стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:1).

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“Каждый из них повели себя в раздевалки исключительным образом. Горжусь их реакцией, ведь знаю, что они хотели сыграть с первых минут. Серхио невероятен, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь. Я прекрасно знаю, что он готов всегда выйти и помочь нам

Давид и Джон Стоунз, Александр Зинченко, Эрик Гарсия - я благодарен каждому из них. Мне бы хотелось, чтобы все они играли“, - приводит слова Гвардиолы Manchester Erevening News.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, Лига чемпионов, футбол
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