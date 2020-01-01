Ливерпуль может лишиться чемпионства, если сезон не доиграют из-за коронавируса

Опасный вирус моет стать причиной отмены любых спортивных мероприятий минимум на два месяца.

Сезон в Англии могут не доиграть из-за коронавируса, и это ставит Ливерпуль в неприятное положение.

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Как сообщает Telegraph Sport, из-за быстрого распространения коронавируса есть большая вероятность того, что власти Великобритании отменят все спортивные мероприятия в стране как минимум на два ближайших месяца, из-за чего многие матчи не будут сыграны.

Если такое решение будет принято, то футбольной ассоциации Англии придется решить, что делать с результатами сезона. Им либо придется засчитать их на момент остановки соревнований, или аннулировать их вообще. Решение может зависеть от процента матчей, который успеют провести.

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На данный момент Ливерпуль лидирует в АПЛ, имея 22 очка отрыва от ближайшего преследователя. Фактически, “красным“ нужно еще 12 пунктов для оформления чемпионства, и в случае аннулирования результатов сезона, лишение их титула вызовет массу споров.

С другой стороны, если результаты оставят как есть, то с этим могут начать спорить клубы, которые не смогут попасть в еврокубки или вылетят из турнира без финальной борьбы.

Ранее сообщалось, что в Иране зафиксирован первый случай гибели футболиста из-за коронавируса.