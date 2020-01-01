Матич: Сульшер стал сильнее, как тренер

Футболист отметил, что норвежский специалист приобрел много опыта.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманя Матич рассказал о работе Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

“С каждым днем Сульшер становится все лучше и лучше. По моему мнению, он стал в разы сильнее как тренер, чем год назад, потому что теперь он лучше знает всех игроков, точно знает, что ему нужно делать перед матчами. Оле приобрел много опыта здесь.

Попадание в топ-4 остается для нас целью, ведь мы по-прежнему не знаем, какая ситуация сложится с Манчестер Сити.

Думаю, у нас есть достаточно мастерства, чтобы попасть в первую четверку. Нам просто нужно продолжать играть так, как мы играли в последние пять-шесть поединков.

Уверен, что парни тоже считают, что нам по силам закончить сезон в зоне Лиги чемпионов“, - цитирует Матича Sky Sports.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 41 пункт.