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Игроки и сотрудники Ньюкасла перестали жать другу другу руки из-за коронавируса

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Представители клуба прислушались к советам медиков.
Стив Брюс
Стив Брюс
Getty Images

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс рассказал, что игроки и персонал клуба больше не будут пожимать друг другу руки из-за желания не допустить распространение коронавируса.

“На нашей базе есть такой ритуал: каждое утро мы жмем друг другу руки. Но по совету медиков мы перестали это делать. Слава Богу, что здесь у нас есть замечательный доктор, который будет держать нас в курсе ситуации.

Мы, как и все остальные, следим за распространением коронавируса. Будем надеяться, что в этой стране не станет хуже“, - цитирует Брюса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в Италии коронавирусом заболел первый профессиональный футболист.

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Теги: футбол, Ньюкасл, Стив Брюс, чемпионат Англии, АПЛ
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