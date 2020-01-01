Игроки и сотрудники Ньюкасла перестали жать другу другу руки из-за коронавируса

Представители клуба прислушались к советам медиков.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс рассказал, что игроки и персонал клуба больше не будут пожимать друг другу руки из-за желания не допустить распространение коронавируса.

“На нашей базе есть такой ритуал: каждое утро мы жмем друг другу руки. Но по совету медиков мы перестали это делать. Слава Богу, что здесь у нас есть замечательный доктор, который будет держать нас в курсе ситуации.

Мы, как и все остальные, следим за распространением коронавируса. Будем надеяться, что в этой стране не станет хуже“, - цитирует Брюса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в Италии коронавирусом заболел первый профессиональный футболист.