Скоулз: Фернандеш подарил Юнайтед то, что все ожидали от Погба

Легенда "красных дьяволов" уверен, что француз покинет команду в ближайшее время.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз сравнил хавбеков команды Бруну Фернандеше и Поля Погба.

“Фернандеш подарил Юнайтед то, что все ожидали от Погба в течение последних двух лет. В команде наконец-то появился баланс. Матич и Фред дают Фернандешу свободу действий, чем он отлично пользуется.

Нет смысла спорить, что Погба - футболист мирового класса. Но мы постоянно слышим разную информацию, и проанализировав ее, несложно понять, что Поль вряд ли он останется в клубе на следующий сезон.

Смог бы Погба пройти в этот состав? Если основываться на последних двух сезонах, ему было бы трудно конкурировать с этими игроками. Особенно, если рассматривать последние три-четыре матча Манчестер Юнайтед“, - цитирует Скоулза BT Sport.

Ранее сообщалось, что Погба отписался от Марсиаля и Рэшфорда в Instagram.