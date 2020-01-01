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Скоулз: Фернандеш подарил Юнайтед то, что все ожидали от Погба

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Легенда "красных дьяволов" уверен, что француз покинет команду в ближайшее время.
Пол Скоулз
Пол Скоулз

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз сравнил хавбеков команды Бруну Фернандеше и Поля Погба.

“Фернандеш подарил Юнайтед то, что все ожидали от Погба в течение последних двух лет. В команде наконец-то появился баланс. Матич и Фред дают Фернандешу свободу действий, чем он отлично пользуется.

Нет смысла спорить, что Погба - футболист мирового класса. Но мы постоянно слышим разную информацию, и проанализировав ее, несложно понять, что Поль вряд ли он останется в клубе на следующий сезон.

Смог бы Погба пройти в этот состав? Если основываться на последних двух сезонах, ему было бы трудно конкурировать с этими игроками. Особенно, если рассматривать последние три-четыре матча Манчестер Юнайтед“, - цитирует Скоулза BT Sport.

Ранее сообщалось, что Погба отписался от Марсиаля и Рэшфорда в Instagram.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Бруну Фернандеш, Пол Скоулз
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