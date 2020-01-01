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Артета: Нам было бы очень сложно заменить игрока такого уровня, как Обамеянг

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Наставник "канониров" хочет удержать футболиста в команде.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал слухи о том, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду.

“Я не думаю, что слухи его отвлекают. Он к этому привык. Не вижу в этом ничего плохого.

Нам было бы очень непросто заменить игрока такого уровня, но, надеюсь, мы сможем удержать его, и у нас не будет этой проблемы.

Мы уже играли без Обамеянга, когда он был отстранен от матчей в январе. И у нас был хороший отклик от игроков в этих поединках, но в долгосрочной перспективе, если мы его потеряем, последствия очевидны“, - приводит слова Артеты Goal.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать своего лидера.

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Теги: футбол, Арсенал, Микель Артета, Пьер-Эмерик Обамеянг
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