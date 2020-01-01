Сульшер пригласил Фьюри выступить с мотивационной речью перед игроками

"Цыганский король" расскажет свою историю - о том, как был на дне, и как пришел к победе над Уайлдером.

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер нашел оригинальный способ мотивировать своих игроков.

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По информации Metro, специалист пригласил на тренировочную базу именитого британского боксера Тайсона Фьюри, который совсем недавно стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.

“Цыганский король“ расскажет футболистам свою историю - как находился на дне и был готов покончить с собой, но поднялся и в итоге одолел ранее непобедимого Деонтея Уайлдера.

Также отмечается, что Фьюри должен будет пообщаться с футболистами во время манчестерского дерби на Олд Траффорд, которое состоится 8 марта.

Ранее сообщалось, что Оле-Гуннар Сульшер раскритиковал мяч Лиги Европы.