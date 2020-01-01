АПЛ создаст собственный Зал славы лиги

Лучшие игроки лиги попадут в официальный Зал славы.

Английская Премьер-лига сообщила, что создаст свой собственный Зал славы, в который попадут игроки, проявившие исключительный талант и навыки с момента основания лиги в 1992 году.

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Право получить место в Зале славы имеют футболисты, которые выступали в АПЛ и уже завершившие игровую карьеру. Имена первых двух участников Зала объявят 19 марта.

"С 1992 года АПЛ стала домом для игроков мирового уровня, которые показывали захватывающий футбол. Место в Зале славы получат самые лучшие футболисты.

Это будет поводом для фанатов вспомнить великие карьеры в нашем чемпионате", - приводит слова исполнительного директора Премьер-лиги Ричарда Мастерса пресс-служба АПЛ.

Ранее сообщалось, что именитый Андреа Пирло будет включен в Зал славы итальянского футбола.