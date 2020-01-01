Де Брюйне: В Челси со мной повели очень жестоко

Бельгиец не имел игровой практики в лондонском клубе.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал о периоде, когда он пребывал в Челси.

“Несмотря на то, что я редко играл, могу сказать, что это была хорошая школа. Я каждый день работал с футболистами топ-класса. Это однозначно помогло мне.

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Может быть, тогда я не играл слишком часто, ведь стоил только 8 миллионов, а не 50. Но для меня 8 миллионов - это большие деньги, но в мире футбола и особенно в Англии - это мелочь.

Были моменты, когда я был раздражен. В основном такое случалось, потому что со мной почти не разговаривали об этом. Честно, я не понимал, почему меня никогда не использовали. Это было жестоко.

В конце концов, несмотря на то, что я не играл шесть месяцев, это было временем, когда я продолжал учиться. Возможно, без этого опыта я бы не оказался там, где я сейчас нахожусь“, - рассказал де Брюйне для Socrates.

Ранее сообщалось, что де Брюйне - самый высокооплачиваемый полевой футболист в АПЛ.