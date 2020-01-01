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Арсенал готов продать своего лидера - Daily Mail

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Лондонский клуб намерен продать футболиста в летнее трансферное окно.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Руководство лондонского Арсенала готово продать лидера атаки Пьера-Эмерика Обамеянга, об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, лондонский клуб принял решение рассмотреть вариант с продажей футболиста в летнее трансферное окно, так как игрок отказывается подписывать новый контракт.

Арсенал не намерен расставаться с Обамеянгом бесплатно, ведь у габонца останется всего 12 месяцев по контракту. Футболист хочет продолжить выступать в клубе, который играет в Лиге чемпионов.

Отмечается, что Барселона и Интер заинтересованы в приобретении Обамеянга.

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Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, трансфер
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