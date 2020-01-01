Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Комментариев: 0
"Горожане" не согласны с решением УЕФА об отстранении команды от Лиги чемпионов.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации клуба на два сезона в Лиги чемпионов и штрафе за нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт CAS.

Читай также: Гвардиола: Если УЕФА нас не любит, к черту, мы им покажем

Отмечается, что дело принято к рассмотрению, но дата заседания в Лозанне пока не назначена.

Ранее сообщалось, что УЕФА может ужесточить исключение Манчестер Сити от еврокубков.

Поделись:
Теги: футбол, Манчестер Сити, Лига чемпионов, УЕФА, Спортивный арбитражный суд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь