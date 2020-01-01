"Горожане" не согласны с решением УЕФА об отстранении команды от Лиги чемпионов.

Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации клуба на два сезона в Лиги чемпионов и штрафе за нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт CAS.

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Отмечается, что дело принято к рассмотрению, но дата заседания в Лозанне пока не назначена.

Ранее сообщалось, что УЕФА может ужесточить исключение Манчестер Сити от еврокубков.