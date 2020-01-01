Экс-вратарь Челси: У Куртуа слишком большое эго

Бельгиец не умеет признавать свои ошибки.

Бывший вратарь Челси Марцин Булка, который ныне выступает за ПСЖ, поделился мнением по поводу голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа.

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“У Куртуа слишком большое эго. Если Тибо допускает оплошность, то он идет к тренеру и говорит что-то вроде: “Защитник занимал неправильную позицию. Он должен был сыграть именно так в определенном эпизоде“.

Он никогда не признает тот факт, что может ошибаться“, - цитирует Булку Foot Truck.

Ранее Куртуа рассказал из-за кого начал болеть за Реал.