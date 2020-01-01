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Экс-вратарь Челси: У Куртуа слишком большое эго

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Бельгиец не умеет признавать свои ошибки.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Бывший вратарь Челси Марцин Булка, который ныне выступает за ПСЖ, поделился мнением по поводу голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа.

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“У Куртуа слишком большое эго. Если Тибо допускает оплошность, то он идет к тренеру и говорит что-то вроде: “Защитник занимал неправильную позицию. Он должен был сыграть именно так в определенном эпизоде“.

Он никогда не признает тот факт, что может ошибаться“, - цитирует Булку Foot Truck.

Ранее Куртуа рассказал из-за кого начал болеть за Реал.

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Теги: Марцин Булка, ПСЖ, Челси, Тибо Куртуа, Реал Мадрид, футбол
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