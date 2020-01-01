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Зиеш сообщил, почему перебрался в Челси

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В услугах футболиста был лично заинтересован тренер лондонского клуба.
Хаким Зиеш
Хаким Зиеш
Getty Images

Футболист Аякса Хаким Зиеш, который летом присоединится к Челси, рассказал, почему принял решение перейти в лондонский клуб.

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“Я несколько недель нахожусь на связи с Лэмпардом. Сначала мы общались по телефону. У нас было несколько длинных разговоров о его подходе, игровом стиле, о клубе, обо мне. После этого мы начали переписываться.

Он заявил мне, что долго следил за мной. В свое время он был по-настоящему большим игроком. Он играл на позиции полузащитника, так что я могу многому у него научиться. Я должен многому научиться.

У меня осталось хорошее впечатление от нашего общения, и оно становилось только сильнее. У меня не возникло никаких сомнений“, - рассказал Зиеш в интервью YouTube-каналу Аякса.

Ранее главный тренер Челси прокомментировал переход марокканца в лондонский клуб.

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Теги: Хаким Зиеш, Фрэнк Лэмпард, Челси, АПЛ, Аякс, футбол
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