Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анри: Я мечтаю возглавить Арсенал

Комментариев: 0
Французский специалист отметил, что его желание может никогда не осуществиться.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Бывший нападающий Арсенала Тьерри Анри признался, что хотел бы попробовать себя в роли главного тренера лондонской команды.

“Это правда, что я мечтаю возглавить Арсенал. Но также я мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Возможно, это никогда не сбудется.

Пока я жив, хотел бы возглавить эту команду. Это уже было трудно сделать даже до ухода Арсена Венгера“, - рассказал Анри в эфире Canal Plus.

Отметим, что сейчас Анри занимает пост главного тренера в МЛС Монреаль Импэкт.

Поделись:
Теги: футбол, Арсенал, Тьерри Анри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь