Анри: Я мечтаю возглавить Арсенал

Французский специалист отметил, что его желание может никогда не осуществиться.

Бывший нападающий Арсенала Тьерри Анри признался, что хотел бы попробовать себя в роли главного тренера лондонской команды.

“Это правда, что я мечтаю возглавить Арсенал. Но также я мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Возможно, это никогда не сбудется.

Пока я жив, хотел бы возглавить эту команду. Это уже было трудно сделать даже до ухода Арсена Венгера“, - рассказал Анри в эфире Canal Plus.

Отметим, что сейчас Анри занимает пост главного тренера в МЛС Монреаль Импэкт.