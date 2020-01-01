Ярмоленко может вернуться на поле в начале марта

Возвращение футболиста немного затягивается.

Восстановление украинского игрока Вест Хэма Андрея Ярмоленко после травмы затягивается.

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Изначально главный тренер “молотобойцев“ Дэвид Мойес предполагал, что Ярмоленко вернется на поле 29 февраля. Однако, по информации football.london, украинец будет готов играть не ранее 8 марта.

Таким образом, 30-летний футболист как минимум пропустит матчи против Саутгемптона и Арсенала.

Напомним, у полузащитника - травма приводящей мышцы бедра, из-за которой он находится в лазарете с 16 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко - самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма.