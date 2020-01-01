Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ярмоленко может вернуться на поле в начале марта

Комментариев: 0
Возвращение футболиста немного затягивается.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Восстановление украинского игрока Вест Хэма Андрея Ярмоленко после травмы затягивается.

Читай также: Ярмоленко может покинуть Вест Хэм летом

Изначально главный тренер “молотобойцев“ Дэвид Мойес предполагал, что Ярмоленко вернется на поле 29 февраля. Однако, по информации football.london, украинец будет готов играть не ранее 8 марта.

Таким образом, 30-летний футболист как минимум пропустит матчи против Саутгемптона и Арсенала.

Напомним, у полузащитника - травма приводящей мышцы бедра, из-за которой он находится в лазарете с 16 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко - самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь