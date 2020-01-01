Ярмоленко может вернуться на поле в начале марта
Возвращение футболиста немного затягивается.
Восстановление украинского игрока Вест Хэма Андрея Ярмоленко после травмы затягивается.
Читай также: Ярмоленко может покинуть Вест Хэм летом
Изначально главный тренер “молотобойцев“ Дэвид Мойес предполагал, что Ярмоленко вернется на поле 29 февраля. Однако, по информации football.london, украинец будет готов играть не ранее 8 марта.
Таким образом, 30-летний футболист как минимум пропустит матчи против Саутгемптона и Арсенала.
Напомним, у полузащитника - травма приводящей мышцы бедра, из-за которой он находится в лазарете с 16 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко - самый высокооплачиваемый игрок Вест Хэма.
Полная версия правил