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Погба: Как поклонник футбола, считаю, что Ливерпуль заслуживает чемпионства

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Полузащитник отметил, что как игрок Манчестер Юнайтед, он не желает "красным" победы в АПЛ.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился своим мнением о чемпионской гонке в АПЛ , в которой уверенно лидирует Ливерпуль.

"Ливерпуль впереди всех, в этом чемпионате они не проиграли ни одной игры. Фактически, чемпионский кубок практически у них в руках.

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Как игрок Манчестер Юнайтед, как их соперник, я не хочу, чтобы Ливерпуль выиграл титул. Но как поклонник футбола, уважающий конкурентов, могу сказать, что они заслуживают это чемпионство.

Сейчас они выступают даже лучше, чем в минувшем сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов", - приводит слова Погба ESPN.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль повторил рекорд АПЛ по количеству домашних побед кряду.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, чемпионство, чемпионат Англии
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