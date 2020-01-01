Погба: Как поклонник футбола, считаю, что Ливерпуль заслуживает чемпионства

Полузащитник отметил, что как игрок Манчестер Юнайтед, он не желает "красным" победы в АПЛ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился своим мнением о чемпионской гонке в АПЛ , в которой уверенно лидирует Ливерпуль.

"Ливерпуль впереди всех, в этом чемпионате они не проиграли ни одной игры. Фактически, чемпионский кубок практически у них в руках.

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Как игрок Манчестер Юнайтед, как их соперник, я не хочу, чтобы Ливерпуль выиграл титул. Но как поклонник футбола, уважающий конкурентов, могу сказать, что они заслуживают это чемпионство.

Сейчас они выступают даже лучше, чем в минувшем сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов", - приводит слова Погба ESPN.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль повторил рекорд АПЛ по количеству домашних побед кряду.