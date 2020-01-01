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Ливерпуль повторил рекорд АПЛ по количеству домашних побед

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"Красные" близки к побитию рекорда, который был установлен еще в 1972 году.
Ливерпуль повторил собственный рекорд
Ливерпуль повторил собственный рекорд
Getty Images

Ливерпуль сумел обыграть Вест Хэм со счетом 3:2 в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

Эта победа стала уже 21-й подряд на Энфилде для "красных". Таким образом, подопечные Юргена Клоппа повторили рекорд клуба по количеству домашних побед.

Столько же побед подряд было у Ливерпуля в 1972 году, когда у руля команды был легендарный тренер Билл Шенкли.

Уже 7 марта в поединке против Борнмута мерсисайдцы могут обновить это достижение.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм.

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Теги: Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, рекорд, чемпионат Англии
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