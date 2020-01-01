Ливерпуль - Вест Хэм 3:2 видео голов и обзор матча АПЛ

"Красные" не без проблем взяли три очка на Энфилде.

Ливерпуль - Вест Хэм: видео голов Getty Images

В матче 27-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле обыграл Вест Хэм со счетом 3:2.

"Красные" открыли счет уже на 9-й минуте встречи - Джоржиньо Вейналдум забил ударом головой после навеса Трента Александер-Арнольда. Спустя две минуты Исса Диоп восстановил паритет.

Во втором тайме уже "молотобойцы" ненадолго ушли вперед в счете, но Салах сумел сравнять счет. Победу Ливерпуль вырвал на 81-й минуте встречи - Садио Мане отправил мяч в сетку и установил окончательный счет в матче.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм:

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2

Голы: Вейналдум, 9, Салах, 68, Мане, 81 - Диоп, 11, Форнальс, 54

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57) - Мане (Матип, 90+1), Фирмино, Салах.

Вест Хэм: Фабиански - Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл - Снодграсс (Боуэн, 84), Райс, Соучек (Форнальс, 47), Нобл, Фелипе Андерсон (Алле, 65) - Антонио.

Предупреждение: Райс, Диоп, Нобл