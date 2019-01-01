Икарди может перебраться в чемпионат Англии

Услугами аргентинца интересуется Челси.

Руководство Челси рассматривает вариант с покупкой нападающего ПСЖ Мауро Икарди летом, сообщает FCInterNews.

Отметим, что действующий контракт аргентинца принадлежит Интеру, но в этом сезоне футболист выступает за парижан на правах аренды.

Французская команда пока не приняла решения по поводу выкупа аргентинца.

В этом сезоне Икарди провел 29 матчей за ПСЖ, где 19 голов и отдал две результативные передачи.