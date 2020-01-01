Клопп: Приятно, когда Ливерпуль называют лучшей командой в мире, но я не понимаю этого

Наставник "красных" считает, что его команда входит в число топ-клубов мира.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о том, что его команду называют лучшей в мире.

"Я не понимаю разговоров о лучшей команде мира. Конечно, приятно, когда так говорят. Это гораздо лучше, чем быть худшей командой.

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Обычно, говоря о лучших командах, вспоминаются Реал, Барселона и Манчестер Сити, которые были несколько лет назад. В нашей команде главное - это самоотдача, которая подкрепляется наличием очень хороших футболистов.

Думаю, если говорить о всем мире, только Ливерпуль, безусловно, принадлежит к числу топ-клубов", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Ливерпулю предстоит сыграть против Вест Хэма в рамках 27-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон выбыл из строя на три недели.