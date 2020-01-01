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Манчестер Юнайтед - Уотфорд 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Красные дьяволы" уверенно обыграли соперника.

МЮ - Уотфорд: видео голов
МЮ - Уотфорд: видео голов
Getty Images

Манчестер Юнайтед одержал победу над Уотфордом в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Подопечные Оле-Гуннара не испытали проблем в этом поединке, забив три безответных гола в ворота "шершней". Кроме того, дебютным голом отметился Бруну Фернандеш.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ - Уотфорд:

Манчестер Юнайтед - Уотфорд 3:0
Голы: Фернандеш, 42 (с пенальти), Марсиаль, 58, Гринвуд, 75

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу - Матич, Фред (Мактоминей, 79), Фернандеш - Гринвуд (Чонг, 80), Марсиаль (Игало, 80), Джеймс.

Уотфорд: Фостер - Доусон, Кабаселе, Каткарт, Масина - Капу, Хьюз, Дукуре (Клеверли, 80) - Перейра (Сарр, 69), Динь (Уэлбек, 76), Деулофеу.

Предупреждения: Каткарт.

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Теги: Манчестер Юнайтд, Уотфорд, чемпионат Англии по футболу, видео голов, обзор матча, футбол, АПЛ
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