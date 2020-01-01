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Арсенал - Эвертон 3:2 Видео голов и обзор матча АПЛ

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"Канониры" одержали непростую победу над Эвертоном.

Арсенал - Эвенртон: видео голов
Арсенал - Эвенртон: видео голов
Getty Images

Лондонский Арсенал обыграл Эвертон со счетом 3:2 в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Канониры" пропустили рекордно быстрый гол в домашних матчах АПЛ - Доминик Калверт-Льюин вывел свою команду вперед уже на 50-й секунде поединка. Впрочем, на 27-й минуте Арсенал сравнял счет усилиями Эдварда Нкетии.

После этого Пьер-Эмерик Обамеянг вывел лондонский клуб вперед, но под конец первого тайма Эвертон сравнял счет.

На старте второй половины встречи Обамеянг оформи дубль и принес своей команде победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Эвертон:

Арсенал - Эвертон 3:2
Голы: Нкетиа, 27, Обамеянг, 33, 46 - Калверт-Льюин, 1, Ришарлисон, 45+4

Арсенал: Лено - Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац (Сака, 18) - Себальос (Торрейра, 76), Джака - Пепе, Озил (Гендузи, 82), Обамеянг - Нкетиа.

Эвертон: Пикфорд - Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс - Делф (Кен, 82), Шнейдерлен (Гомеш, 59) - Ришарлисон, Сигурдссон, Ивоби (Бернард, 60) - Калверт-Льиюн.

Предупреждения: Шнейдерлен, Ришарлисон, Сигурдссон, Гомеш.

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Теги: Арсенал, Эвертон, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Англии по футболу
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