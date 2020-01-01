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Фернандеш: Я хочу помогать МЮ, и именно это и делаю

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Португалец отметился дебютным голом за "красных дьяволов".
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Уотфордом (3:0) в матче 27 тура чемпионата Англии.

“Каждый футболист мечтает о таком матче. Рад, что смог забить и мы одержали победу. Мы все выложились на полную и заслуживали победить. Просто хочу помогать команде, и именно это и делаю. Надеюсь, Марсиаль забьет еще много таких голов, как сегодня.

Пенальти? Я так исполняю пенальти, чтобы чувствовать себя уверенным. Я не только так бью, но сегодня посчитал, что это будет лучшее решение“, - отметил Фернандеш в комментарии BBC Sport.

В этом сезоне Фернандеш провел четыре матча за МЮ, где отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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Теги: футбол, Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед
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