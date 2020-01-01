Лестер - Манчестер Сити 0:1 видео гола и обзор матча АПЛ

"Горожане" добыли минимальную победу.

Лестер - Манчестер Сити: видео гола и обзор матча Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Англии Лестер дома принимал Манчестер Сити.

Единственный гол в матче был забит под концовку второго тайма. Габриэль Жезус уверенно реализовал выход один на один против Шмейхеля.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Лестер - Манчестер Сити:

Лестер - Манчестер Сити - 0:1

Гол: Габриэль Жезус, 80

Лестер: Шмайхель - Сеюнджю, Эванс, Фухс (Перес, 90+2) - Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Чилвелл - Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди - Родри - Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва - Агуэро (Габриэль Жезус, 77).

На 62-й минуте Агуэро не реализовал пенальти (вратарь).