Манчестер Сити одержал минимальную победу над Лестером

"Горожанам" удалось взять три очка и оторваться от Лестера в турнирной таблице АПЛ.

В центральном матче 27-го тура чемпионата Англии Лестер Сити на своем поле принимал Манчестер Сити.

Первый тайм проходил под небольшим преимуществом “горожан“, однако подопечным Хосепа Гвардиолы никак не удавалось забить. Во втором тайме отличный шанс появился у Серхио Агуэро, однако он не реализовал 11-метровый удар.

Под конец поединка гостям все же удалось выйти вперед. Только вышедший на замену Габриэл Жезус получил мяч от Рияда Мареза и вышел один на один со Шмейхелем. В итоге мяч оказался в сетке.

Лестер - Манчестер Сити - 0:1

Гол: Габриэль Жезус, 80

Лестер: Шмайхель - Сеюнджю, Эванс, Фухс (Перес, 90+2) - Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Чилвелл - Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди - Родри - Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва - Агуэро (Габриэль Жезус, 77).

На 62-й минуте Агуэро не реализовал пенальти (вратарь).