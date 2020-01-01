Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч против Лестера
Хосеп Гвардиола и Брендан Роджерс огласили составы команд на матч АПЛ.
Лестер Сити примет Манчестер Сити в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 февраля, в 19:30 по киевскому времени.
Главные тренера команд уже определили стартовые составы на этот поединок. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не включил украинца Александра Зинченко в заявку на это противостояние.
Лестер: Шмайхель - Сеюнджю, Эванс, Фухс - Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат, Чилвелл - Ихеаначо, Варди.
Запасные: Уорд, Джастин, Морган, Олбрайтон, Барнс, Джеймс, Перес.
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди - Родри - Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва - Агуэро.
Запасные: Браво, Стоунз, Канселу, Отаменди, Д. Силва, Габриэль Жезус, Фоден.
Ранее Хосеп Гвардиола рассказал о будущем Манчестер Сити.
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