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Моуринью: Мы сыграли очень хорошо, но у нас нет нападающего

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Наставник Тоттенхэма заявил, что гордиться своими подопечными.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от Челси (1:2) в матче 27-го тура АПЛ.

"Сейчас будет скучно, ведь я скажу то же самое, что и после Лейпцига - я горжусь своими игроками, они полностью выложились. У нас нет нападающего. В данный момент наши игроки линии атаки - не форварды, и они очень устали, так что нам тяжело.

Тактических проблем у нас нет, ведь мы контролировали пространство, но нас наказали за пару индивидуальных ошибок. Когда Челси был напуган счетом 2:1, у нас не было необходимой мощи, чтобы сделать что-то больше.

Для создания моментов нам нужны быстрые игроки, которые будут меняться позициями, нужна другая командная динамика. У нас нет нападающего, у нас есть только уставшие футболисты.

Мы сыграли очень хорошо, и если бы смогли забить раньше соперника, то исход мог бы быть другим. Поражение - это поражение, но хорошо, что мы до последних секунд бились за результат, для меня это важно", - приводит слова Моуринью BBC Sport.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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