Челси - Тоттенхэм 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Подопечные Фрэнка Лэмпарда записали себе в актив три очка и закрепили за собой четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Челси - Тоттенхэм: видео голов Getty Images Лондонский Челси обыграл Тоттенхэм в матче 27-го тура чемпионата Англии. Подопечные Лэмпарда уверенно доминировали в поединке и уже к началу второго тайма вели со счетом 2:0. "Шпоры" отыграли один мяч, и то благодаря автоголу Рюдигера. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм: Челси - Тоттенхэм 2:1

Голы: Жиру, 15, Алонсо, 48 - Рюдигер, 89 (автогол) Челси: Кабальеро - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Баркли (Виллиан, 77), Жиру (Абрахам, 71), Маунт. Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Альдервейрельд (Орье, 78), Вертонген - Танганга, Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис - Моура, Бергвейн (Алли, 78). Предупреждение: Кристенсен - Винкс, Ло Чельсо

Горемыкина Екатерина