Челси - Тоттенхэм 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Подопечные Фрэнка Лэмпарда записали себе в актив три очка и закрепили за собой четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.
Лондонский Челси обыграл Тоттенхэм в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Подопечные Лэмпарда уверенно доминировали в поединке и уже к началу второго тайма вели со счетом 2:0. "Шпоры" отыграли один мяч, и то благодаря автоголу Рюдигера.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм:
Челси - Тоттенхэм 2:1
Голы: Жиру, 15, Алонсо, 48 - Рюдигер, 89 (автогол)
Челси: Кабальеро - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Баркли (Виллиан, 77), Жиру (Абрахам, 71), Маунт.
Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Альдервейрельд (Орье, 78), Вертонген - Танганга, Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис - Моура, Бергвейн (Алли, 78).
Предупреждение: Кристенсен - Винкс, Ло Чельсо
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