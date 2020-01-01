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Челси - Тоттенхэм 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ

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Подопечные Фрэнка Лэмпарда записали себе в актив три очка и закрепили за собой четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Челси - Тоттенхэм: видео голов
Челси - Тоттенхэм: видео голов
Getty Images

Лондонский Челси обыграл Тоттенхэм в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Подопечные Лэмпарда уверенно доминировали в поединке и уже к началу второго тайма вели со счетом 2:0. "Шпоры" отыграли один мяч, и то благодаря автоголу Рюдигера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм:

Челси - Тоттенхэм 2:1
Голы: Жиру, 15, Алонсо, 48 - Рюдигер, 89 (автогол)

Челси: Кабальеро - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Баркли (Виллиан, 77), Жиру (Абрахам, 71), Маунт.

Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Альдервейрельд (Орье, 78), Вертонген - Танганга, Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис - Моура, Бергвейн (Алли, 78).

Предупреждение: Кристенсен - Винкс, Ло Чельсо

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Теги: Челси, Тоттенхэм, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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