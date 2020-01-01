Челси в насыщенном матче обыграл Тоттенхэм

Подопечные Моуринью не сумели оказать должного сопротивления "синим".

В матче 27-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм получил отличную возможность подняться в зону Лиги чемпионов, но для этого нужно было побеждать бывшую команду своего нынешнего главного тренера.

Жозе Моуринью вывел своих подопечных на поединок против Челси, использовав тактическое построение в пять защитников, а в атаку отправил двух быстрых игроков - Моуру и Бергвейна.

Начав поединок очень осторожно, Челси сумел открыть счет на 15-й минуте встречи после сумасшедшей атаки, во время которой оборонная линия “шпор“ занималась чем угодно, но не оборонялась. Жиру пробил раз, мяч отскочил к Баркли, который пробивал без помех, а потом и Жиру бил еще. Последний удар оказался голевым.

Челси обыграл Тоттенхэм Getty Images

После пропущенного мяча Тоттенхэм начал просто перекатывать мяч на своей половине поля, как будто команда не знала, что делать дальше. До конца тайма счет не изменился.

На третьей минуте второй тайма идеальная атака Челси привела к тому, что Алонсо пробил из-за пределов штрафной и попал точно в угол. 2:0.

Когда на табло Стэмфорд Бридж горело время 55:00, уже было чувство, что матч можно заканчивать. Игроки “шпор“ были похожи не на парней, которые бьются за место в ЛЧ, а на клуб третьего дивизиона, который рад только тому, что приехал на матч с командой АПЛ.

Челси обыграл Тоттенхэм Getty Images

Челси несколько раз имел отличные возможности для того, чтобы увеличить счет и довести его не только до 3:0, а и до 4:0 или 5:0. Первый удар Тоттенхэма по воротам во втором тайме был нанесен со штрафного удара на 66-й минуте.

Но даже несмотря на такую беззубую игру в атаке, которая сводилась к забросам Альдервейрельда со своей половины на Моуру или Бергвейна, Тоттенхэм сумел забить. Вышедший на замену Ламела вбежал с мячом в штрафную и прострелил на Алли, но мяч попал в ногу Рюдигеру и отлетел в ворота Челси.

Челси обыграл Тоттенхэм Getty Images

“Шпоры“ устроили обвалу на команду соперника? Нет, а вот Челси мог забить еще. Лампард во второй раз переиграл Тоттенхэм в нынешнем сезоне.

Челси - Тоттенхэм 2:1

Голы: Жиру, 15, Алонсо, 48 - Рюдигер, 89 (автогол)

Челси: Кабальеро - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо - Баркли (Виллиан, 77), Жиру (Абрахам, 71), Маунт.

Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Альдервейрельд (Орье, 78), Вертонген - Танганга, Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис - Моура, Бергвейн (Алли, 78).

Предупреждение: Кристенсен - Винкс, Ло Чельсо