Фернандеш: Я фанат Роналду, поэтому всегда мечтал играть за Манчестер Юнайтед

Португалец перебрался в стан "красных дьяволов" из Спортинга.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, почему решил перейти в команду.

“Я фанат Роналду, он - тот игрок, примеру которого я всегда следовал. Он резко заявил о себе здесь, в Манчестере, где провел значительную часть ранней карьеры и добился большого успеха с командой.

Вот почему я мечтал играть за Манчестер Юнайтед, и мне очень приятно быть здесь, потому что теперь сбылась мечта моего детства.

Думаю, что любой игрок, который оказывается в Юнайтед, хочет выиграть все“, - цитирует футболиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Криштину Роналду убедил Фернандеша принять предложение Манчестер Юнайтед.