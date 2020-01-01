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Фернандеш: Я фанат Роналду, поэтому всегда мечтал играть за Манчестер Юнайтед

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Португалец перебрался в стан "красных дьяволов" из Спортинга.
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, почему решил перейти в команду.

“Я фанат Роналду, он - тот игрок, примеру которого я всегда следовал. Он резко заявил о себе здесь, в Манчестере, где провел значительную часть ранней карьеры и добился большого успеха с командой.

Вот почему я мечтал играть за Манчестер Юнайтед, и мне очень приятно быть здесь, потому что теперь сбылась мечта моего детства.

Думаю, что любой игрок, который оказывается в Юнайтед, хочет выиграть все“, - цитирует футболиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Криштину Роналду убедил Фернандеша принять предложение Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду
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