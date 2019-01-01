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Гвардиола: Мы должны выполнять свою работу так же, как и в предыдущих сезонах

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Наставник "горожан" отметил, что команда не планирует активно действовать во время летнего трансферного окна.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно в контексте бана от УЕФА.

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“Не думаю, что летнее трансферное окно будет для нас активным. Сейчас очень сложно подписывать игроков из-за их стоимости и сложных переговоров.

В ситуации, в которой мы оказались, нам нужно ждать. В конце сезона вместе с клубом мы решим, как нам лучше действовать не только в следующем сезоне, но и через два или три года.

Мы должны выполнять свою работу и играть так же, как и в предыдущих сезонах“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, Манчестер Сити отстранили от Лиги чемпионов на два года. 

Ранее сообщалось, что “горожане“ могут лишиться титула АПЛ 2014 года.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, АПЛ, чемпионат Англии, Манчестер Сити
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