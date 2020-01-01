Лэмпард: Кепе нужно тренироваться с большой самоотдачей

Английский специалист отметил, что действует в соответствии с руководством клуба.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию вокруг голкипера команды Кепы Аррисабалаги, который в последних матчах не попадает в стартовый состав.

“С руководством клуба я полностью по одну сторону баррикад. Мы все хотим наилучшего для команды. Я принимаю решения, и мне за это платят.

Решения принимаются исходя из игровой формы вратарей. Ситуация изменилась, но это не окончательное решение.

Все, что нужно Кепе - это тренироваться с огромной самоотдачей, чего я требую от всех игроков. Конечно, ситуация может измениться“, - цитирует наставника “синих“ ESPN.

Сегодня, 22 февраля, Челси примет Тоттенхэм в рамках 27 тура чемпионата Англии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.