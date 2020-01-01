Моуринью: На данный момент Челси - фаворит на попадание в топ-4

Португальский специалист считает, что у его бывшей команды есть преимущество над соперниками.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал борьбу в турнирной таблице чемпионата Англии.

“В настоящий момент Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптон и Эвертон - андердоги.

У нас есть амбиции, но мы на один, два, три пункта отстаем от Челси, поэтому они имеют преимущество над всеми нами. Это очевидно. Да, у них небольшое преимущество, но оно есть.

Челси на данный момент является фаворитом на попадание в топ-4 АПЛ, учитывая, что Лестер имеет на девять очков больше на данном этапе сезона“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Сегодня, 22 февраля, Челси примет Тоттенхэм в рамках 27 тура чемпионата Англии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.