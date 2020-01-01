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Моуринью: На данный момент Челси - фаворит на попадание в топ-4

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Португальский специалист считает, что у его бывшей команды есть преимущество над соперниками.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал борьбу в турнирной таблице чемпионата Англии.

“В настоящий момент Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптон и Эвертон - андердоги.

У нас есть амбиции, но мы на один, два, три пункта отстаем от Челси, поэтому они имеют преимущество над всеми нами. Это очевидно. Да, у них небольшое преимущество, но оно есть.

Челси на данный момент является фаворитом на попадание в топ-4 АПЛ, учитывая, что Лестер имеет на девять очков больше на данном этапе сезона“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Сегодня, 22 февраля, Челси примет Тоттенхэм в рамках 27 тура чемпионата Англии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, АПЛ, чемпионат Англии, Челси, Манчестер Юнайтед
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