Моуринью: На данный момент Челси - фаворит на попадание в топ-4
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал борьбу в турнирной таблице чемпионата Англии.
“В настоящий момент Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Шеффилд Юнайтед, Вулверхэмптон и Эвертон - андердоги.
У нас есть амбиции, но мы на один, два, три пункта отстаем от Челси, поэтому они имеют преимущество над всеми нами. Это очевидно. Да, у них небольшое преимущество, но оно есть.
Челси на данный момент является фаворитом на попадание в топ-4 АПЛ, учитывая, что Лестер имеет на девять очков больше на данном этапе сезона“, - цитирует Моуринью Sky Sports.
Сегодня, 22 февраля, Челси примет Тоттенхэм в рамках 27 тура чемпионата Англии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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