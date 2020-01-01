Аналатик: Манчестер Сити будет в выигрыше, если не сыграет в ЛЧ

"Горожане" могут выиграть в финансовом плане.

Манчестер Сити отстранили от Лиги чемпионов на два года из-за нарушений финансового фейр-плей.

Читай также: Гвардиола посоветовал Барселоне не говорить о бане Манчестер Сити

Как утверждает финансовый аналитик Киран Магуайр, рассказал, что клуб будет в выигрыше, если не примет участие в еврокубках. Это связано с тем, что в рамках АПЛ лимиты Финансового фейр-плей более приемлемы, в сравнении с УЕФА.

“Манчестер Сити будет в лучших условиях от того, что не сыграет в ЛЧ. Лимиты Финансового фейр-плей в рамках УЕФА допускаются в размере 30 миллионов евро в течение трех лет. В то время как в АПЛ - 105 млн фунтов ограничений“, - цитирует аналитика Daily Mail.

Отметим, что УЕФА может ужесточить исключение Манчестер Сити от еврокубков.