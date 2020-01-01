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Аналатик: Манчестер Сити будет в выигрыше, если не сыграет в ЛЧ

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"Горожане" могут выиграть в финансовом плане.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити отстранили от Лиги чемпионов на два года из-за нарушений финансового фейр-плей.

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Как утверждает финансовый аналитик Киран Магуайр, рассказал, что клуб будет в выигрыше, если не примет участие в еврокубках. Это связано с тем, что в рамках АПЛ лимиты Финансового фейр-плей более приемлемы, в сравнении с УЕФА.

“Манчестер Сити будет в лучших условиях от того, что не сыграет в ЛЧ. Лимиты Финансового фейр-плей в рамках УЕФА допускаются в размере 30 миллионов евро в течение трех лет. В то время как в АПЛ - 105 млн фунтов ограничений“, - цитирует аналитика Daily Mail.

Отметим, что УЕФА может ужесточить исключение Манчестер Сити от еврокубков.

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Теги: Манчестер Сити, АПЛ, Лига чемпионов, футбол, дисквалификация, Киран Магуайр
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