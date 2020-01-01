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Мойес рассказал о восстановление Ярмоленко

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Украинец находится вне общей группы.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал про восстановление полузащитника “молотобойцев“ Андрея Ярмоленко.

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“Сейчас он уже немного тренировался. На этой неделе он присоединялся к нам на занятиях, но находился вне общей группе во время тренировок.

На данный момент он продолжает находится вне общей группы. Ярмоленко осталось немного, чтобы вернуться“, - цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко - самый высокооплачиваемый футболист Вест Хэма.

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Теги: Дэвид Мойес, Андрей Ярмоленко, АПЛ, футбол, Вест Хэм
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