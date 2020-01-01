Мойес рассказал о восстановление Ярмоленко
Украинец находится вне общей группы.
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал про восстановление полузащитника “молотобойцев“ Андрея Ярмоленко.
Читай также: Мойес: Ярмоленко вернулся к тренировкам
“Сейчас он уже немного тренировался. На этой неделе он присоединялся к нам на занятиях, но находился вне общей группе во время тренировок.
На данный момент он продолжает находится вне общей группы. Ярмоленко осталось немного, чтобы вернуться“, - цитирует Мойеса пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко - самый высокооплачиваемый футболист Вест Хэма.
Полная версия правил