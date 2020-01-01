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Капитан Ливерпуля пропустит три недели

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Англичанин получил повреждение в матче Лиги чемпионов.
Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон
Getty Images

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон получил повреждение в матче Лиги чемпионов против Атлетико Мадрид (0:1).

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Как сообщил главный тренер “красных“ Юрген Клопп, англичанин пропустит минимум три недели.

“С Хендерсоном все могло быть в разы хуже. Мы знаем, что он повредил заднюю поверхность бедра. Можно сказать, что у Джордана все не так плохо.

Он пропустит около трех недель или около того. Но нам повезло, что у него оказалась не так плохо, как мы думали изначально“, - цитирует Клоппа Goal.com.

Хендерсон пропустит около четырех матчей Ливерпуля: против Вест Хэма (24 февраля), Уотфорда (29 февраля) и Борнмута (7 марта) в АПЛ, а также против Челси (3 марта) в Кубке Англии.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль досрочно обеспечил себе место в групповом этапе ЛЧ-2020/21.

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Теги: Джордан Хендерсон, Ливерпуль, Лига чемпионов, футбол
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