Капитан Ливерпуля пропустит три недели

Англичанин получил повреждение в матче Лиги чемпионов.

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон получил повреждение в матче Лиги чемпионов против Атлетико Мадрид (0:1).

Читай также: Нападающий Манчестер Юнайтед может пропустить Евро-2020

Как сообщил главный тренер “красных“ Юрген Клопп, англичанин пропустит минимум три недели.

“С Хендерсоном все могло быть в разы хуже. Мы знаем, что он повредил заднюю поверхность бедра. Можно сказать, что у Джордана все не так плохо.

Он пропустит около трех недель или около того. Но нам повезло, что у него оказалась не так плохо, как мы думали изначально“, - цитирует Клоппа Goal.com.

Хендерсон пропустит около четырех матчей Ливерпуля: против Вест Хэма (24 февраля), Уотфорда (29 февраля) и Борнмута (7 марта) в АПЛ, а также против Челси (3 марта) в Кубке Англии.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль досрочно обеспечил себе место в групповом этапе ЛЧ-2020/21.