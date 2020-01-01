Челси - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Челси примет Тоттенхэм в матче чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 22 февраля, в центральном матче 27-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби - Челси сыграет с Тоттенхэмом. Поединок пройдет на стадионе “синих“ Стэмфорд Бридж.

Челси и Тоттенхэм сейчас борются за четвертое место в турнирной таблице АПЛ (и прямую путевку в Лигу чемпионов-2020/21).

В активе “синих“ сейчас 41 балл и четвертая строчка, а у “шпор“ - пятая позиция и отставание всего лишь в одно очко.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является Челси. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу подопечных Лэмпарда с коэффициентом 1.74, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 4.70. Ничью здесь оценили в 3.95.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу “синих“ здесь оценили в 1.70, а на триумф “шпор“ принимают ставки с коэффициентом 4.80. Ничейный результат здесь оценили в 3.90.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Челси - 1.70, победа Тоттенхэма - 4.60, ничья - 4.00.

Напомним, матч Челси - Тоттенхэм состоится в субботу, 22 февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 14:30 по киевскому времени.