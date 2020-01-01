Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Комментариев: 0
Челси примет Тоттенхэм в матче чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Челси - Тоттенхэм: ставки букмекеров
Челси - Тоттенхэм: ставки букмекеров
Getty Images

В субботу, 22 февраля, в центральном матче 27-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби - Челси сыграет с Тоттенхэмом. Поединок пройдет на стадионе “синих“ Стэмфорд Бридж.

Челси и Тоттенхэм сейчас борются за четвертое место в турнирной таблице АПЛ (и прямую путевку в Лигу чемпионов-2020/21).

В активе “синих“ сейчас 41 балл и четвертая строчка, а у “шпор“ - пятая позиция и отставание всего лишь в одно очко.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является Челси. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу подопечных Лэмпарда с коэффициентом 1.74, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 4.70. Ничью здесь оценили в 3.95.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу “синих“ здесь оценили в 1.70, а на триумф “шпор“ принимают ставки с коэффициентом 4.80. Ничейный результат здесь оценили в 3.90.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Челси - 1.70, победа Тоттенхэма - 4.60, ничья - 4.00.

Напомним, матч Челси - Тоттенхэм состоится в субботу, 22 февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 14:30 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Челси, Тоттенхэм, букмекеры, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, футбол, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь