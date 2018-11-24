Челси - Тоттенхэм: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

Челси примет Тоттенхэм в матче АПЛ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В субботу, 22 февраля, в центральном матче 27-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби - Челси сыграет с Тоттенхэмом. Поединок пройдет на стадионе “синих“ Стэмфорд Бридж.

Онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм будет доступна в этой новости 22 февраля, начиная с 14:30 по киевскому времени.

Челси и Тоттенхэм сейчас борются за четвертое место в турнирной таблице АПЛ (и прямую путевку в Лигу чемпионов-2020/21). В активе “синих“ сейчас 41 балл и четвертая строчка, а у “шпор“ - пятая позиция и отставание всего лишь в одно очко.

Между собой команды сыграли 61 матч (с 1993 года) - 33 победы одержал Челси, 9 - на счету Тоттенхэма, и еще 19 встреч завершились вничью. В матче 18-го тура АПЛ-2019/20 победу одержали “синие“ со счетом 2:2.

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры считают фаворитом встречи подопечных Лэмпарда.

Последние матчи Челси:

17.02.20. Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 (АПЛ)

01.02.20. Лестер - Челси - 2:2 (АПЛ)

25.01.20. Халл - Челси - 1:2 (Кубок Англии)

21.01.20. Челси - Арсенал - 2:2 (АПЛ)

18.01.20. Ньюкасл Юнайтед - Челси - 1:0 (АПЛ)

Последние матчи Тоттенхэма:

19.02.20. Тоттенхэм - РБ Лейпциг - 0:1 (Лига чемпионов)

16.02.20. Астон Вила - Тоттенхэм - 2:3 (АПЛ)

05.02.20. Тоттенхэм - Саутгемптон - 3:2 (Кубок Англии)

02.02.20. Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ)

25.01.20. Саутгемптон - Тоттенхэм - 1:1 (Кубок Англии)

Последние очные встречи:

22.12.19. Тоттенхэм - Челси - 0:2 (АПЛ)

27.02.19. Челси - Тоттенхэм - 2:0 (АПЛ)

24.01.19. Челси - Тоттенхэм - 2:1/ 4:2 по пен. (Кубок английской Лиги)

08.01.19. Тоттенхэм - Челси - 1:0 (Кубок английской Лиги)

24.11.18. Тоттенхэм - Челси - 3:1 (АПЛ)