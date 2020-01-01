Погба отписался от Марсиаля и Рашфорда в Instagram

Возможно, это намек на уход француза из "красных дьяволов".

Звезда Манчестер Юнайтед Поль Погба накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге отписался от некоторых своих одноклубников в социальных сетях.

Так, из подписок Погба в Instagram исчезли форварды “красных дьяволов“ Маркус Рашфорд и Антони Марсиаль.

Ранее сообщалось, сколько мадридский Реал готов заплатить за Поля Погба.

Напомним, МЮ и Брюгге сыграли вничью (1:1). Смотрите видео голов и обзор этого поединка.