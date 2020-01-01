Манчестер Сити - Вест Хэм 2:0 видео голов и обзор матча АПЛ

"Горожане" уверенно разобрались с "молотобойцами".

Манчестер Сити - Вест Хэм: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити дома принимал Вест Хэм.

В первом тайме “горожане“ открыли счет в матче. Точный удар нанес Родри. После перерыва преимущество Манчестер Сити только увеличилось. На 62-й минуте Кевин Де Брюйне удвоил счет в пользу своей команды.

Таким образом, Манчестер Сити прервал серию из поражений, а вот Вест Хэм до сих пор испытывает трудности с победами на протяжении шести матчей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Вест Хэм:

Манчестер Сити - Вест Хэм 2:0

Голы: Родри, 30, Де Брюйне, 62

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Лапорт (Стоунз, 65), Менди - де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Родри - Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

Вест Хэм: Фабианьски - Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Масуаку - Райс, Нобл, Соучек - Антонио, Снодграсс (Боуэн, 80)

Предупреждение: Масуаку