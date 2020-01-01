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Мино Райола принес извинения Сульшеру

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Агент не хочет ругаться с главным тренером МЮ.

Известный агент Мино Райола признал свою вину перед Оле-Гуннаром Сульшером из-за трансферных слухов вокруг Поля Погба.

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“Я понятия не имел, что у МЮ вчера был матч. Мои слова вырвали из контекста и неправильно интерпретировали.

Я говорил о том, что если нанимаешь игрока, это не значит, что ты им овладеваешь и можешь делать все, что вздумается. Я считаю, что Погба всегда демонстрировал преданность клубу и команде.

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В последнее время все, что происходит с Оле, - моя вина. Холанд не перешел из-за каких-то опций в контракте, о которых я ничего не знаю. Я могу уверенно сказать, что я не выступаю против Сульшера.

Конечно, я свяжусь с ним. Я желаю ему всего наилучшего, ведь если я желаю этого ему, я желаю это своим футболистам в клубе“, - приводит слова Райолы Sky Sports.

Отметим, что Сульшер жестко высказался по поводу Райолы.

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Теги: Мино Райола, Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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