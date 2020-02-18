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Брат Погба сообщил, что Поль намерен покинуть МЮ

Комментариев: 2
Француз хочет выигрывать трофеи.
Братья Погба
Братья Погба
Getty Images

Младший брат Поля Погба Матиас рассказал, что игрок намерен покинуть Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно.

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“Уже все знают, что Поль хочет покинуть Манчестер Юнайтед. Он жаждет играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи.

Каждый понимает, что всего этого в Манчестер Юнайтед не будет. Так что посмотрим, что произойдет летом“, - цитирует Матиаса El Chiringuito TV.

В текущем сезоне Погба провел семь матчей в АПЛ за МЮ, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед выставил ценник на Погба.

Напомним, что агент футболиста рассказал, что его подопечный не против вернуться в Ювентус. Отметим, что туринский клуб готов включить футболиста в сделку.

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Теги: Матиас Погба, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
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Комментариев (2)
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traktor23    18.02.2020, 21:38
Оценка:  0
traktor23
Кой нам- белым эта черножопая п и 3 да тут далась? Вы б лядок нигретосский
гость  (аноним)  18.02.2020, 20:13
Оценка:  -1
гость
обоссать эту гориллу!
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