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Невилл: УЕФА - безнадежная организация, Манчестер Сити выиграет апелляцию

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Известный экс-футболист уверен, что "горожане" разберутся с запретом УЕФА.
Гари Невилл
Гари Невилл
Getty Images

Легендарный экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл прокомментировал ситуацию с исключением Манчестер Сити из еврокубков на два сезона.

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“Думаю, что Манчестер Сити разрешит ситуацию с финансовым фэйр-плей. Я не уверен, что УЕФА может что-то сделать правильно. Я вообще в них не верю, это безнадежная организация, которая принимает нелогичные и хаотичные дисциплинарные решения.

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Я считаю, что Ман Сити выиграет в суде. Да, это займет какое-то время, но в итоге они победят и решение УЕФА будет отменено. Правда это доставит клубу проблем с точки зрения репутации.

А еще я не верю, что игроки покинут команду из-за сложившейся ситуации. Они проявят терпение, по-крайней мере те игроки, кого клуб рассматривает в долгосрочной перспективе“, - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, Манчестер Сити собирается обратиться в CAS, ссылаясь на нарушения ПСЖ и Ювентуса.

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Теги: Гари Невилл, Манчестер Сити, УЕФА, футбол, дисквалификация
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