Английского футболиста приговорили к пожизненному заключению за убийство

Джозеф Тревор, находясь под действием алкоголя и наркотиков, изнасиловал и убил молодую девушку.

Бывший игрок полупрофессионального клуба Ньюкасл Таун Джозеф Тревор по решению суда получил пожизненное заключение за изнасилование и убийство 18-летней девушки.

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Как сообщает Daily Star, преступление было совершено в апреле 2019 года. Молодая девушка Меган Ньютон знала Тревора со школы. В день своей смерти она отправилась в ночной клуб, и на выходе из заведения встретила футболиста.

Девушка предложила Тревору остаться у нее на ночь, и он согласился. Однако они поссорились, и футболист изнасиловал и убил Меган. На ее теле было найдено девять ножевых ранений. В ходе расследования было установлено, что футболист был под действием наркотиков и алкоголя.

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Источник также отмечает, что это не первое изнасилование футболиста, однако первый случай не дошел до суда. Предположительно, причиной ссоры Меган с Тревором стало то, что девушка рассказала о том инциденте с изнасилованием друзьям.

Ранее сообщалось, что против футболиста Барселоны было возбуждено уголовное дело.