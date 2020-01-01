Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют в матче 26-го тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В понедельник, 17 февраля, лондонский Челси примет Манчестер Юнайтед в рамках 26-го тура АПЛ. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Челси уверенно занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, а вот МЮ расположился на восьмой строчке. При этом между командами всего 6 очков разницы. Что касается предстоящего поединка, то букмекеры считают фаворитом “синих“.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу подопечных Лэмпарда с коэффициентом 1.86, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 4.50. Ничью здесь оценили в 3.60.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу “синих“ здесь оценили в 1.85, а на триумф “красных дьяволов“ принимают ставки с коэффициентом 4.33. Ничейный результат здесь оценили в 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Челси - 1.83, победа Манчестер Юнайтед - 4.33, ничья - 3.60.

Напомним, матч Челси - Манчестер Юнайтед состоится в понедельник, 17 февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.