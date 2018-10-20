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Челси - Манчестер Юнайтед 0:2 как это было

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Челси и Манчестер Юнайтед сыграют в матче 26-го тура АПЛ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Челси - МЮ: онлайн трансляция матча
Челси - МЮ: онлайн трансляция матча

В понедельник, 17 февраля, лондонский Челси примет Манчестер Юнайтед в рамках 26-го тура АПЛ. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Челси уверенно занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, а вот МЮ расположился на восьмой строчке. При этом между командами всего 6 очков разницы.

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом Челси.

Последние матчи Челси:

01.02.20. Лестер - Челси - 2:2 (АПЛ)
25.01.20. Халл - Челси - 1:2 (Кубок Англии)
21.01.20. Челси - Арсенал - 2:2 (АПЛ)
18.01.20. Ньюкасл Юнайтед - Челси - 1:0 (АПЛ)
11.01.20. Челси - Бернли - 3:0 (АПЛ)

Последние матчи МЮ:

01.02.20. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон - 0:0 (АПЛ)
29.01.20. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 (Кубок Лиги)
26.01.20. Транмир Роверс - Манчестер Юнайтед - 0:6 (Кубок Англии)
22.01.20. Манчестер Юнайтед - Бернли - 0:2 (АПЛ)
19.01.20. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 2:0 (АПЛ)

Последние очные встречи:

30.10.19. Челси - Манчестер Юнайтед - 1:2 (Кубок Лиги)
11.08.19. Манчестер Юнайтед - Челси - 4:0 (АПЛ)
28.04.19. Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1 (АПЛ)
18.02.19. Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 (Кубок Англии)
20.10.18. Челси - Манчестер Юнайтед - 2:2 (АПЛ)

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Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, онлайн трансляция, футбол, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, чемпионат Англии
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