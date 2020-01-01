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Лидер Лестера хочет перейти в МЮ - Manchester Evening News

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Лестер может не продать своего футболиста.
Джеймс Мэддисон
Джеймс Мэддисон
Getty Images

Футболист Лестера Джеймс Мэддисон намерен покинуть “лис“ в летнее трансферное окно, об этом сообщает Manchester Evening News.

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По информации источника, Мэддисон хотел бы стать игроком Манчестер Юнайтед. Отмечается, что англичанин давно бы играл бы за “красных дьяволов“, если бы все зависело от него.

Лестер не заинтересован в продаже своего лидера. Контракт футболиста рассчитан до 2023 года. Таким образом, Манчестер Юнайтед может попытаться подписать Джека Грилиша из Астон Виллы.

В текущем сезоне Мэддисон 24 матча за Лестер в рамках АПЛ, в которых он сумел забить шесть голов и отдать три голевые передачи.

Ранее главный тренер Лестера заявил, что клуб не намерен продавать своих лидеров.

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Теги: Джеймс Мэддисон, Лестер, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
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