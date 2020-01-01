Звезду Тоттенхэма раскритиковали из-за роликов о коронавирусе
Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли попал в скандал из-за роликов о коронавирусе, который активно распространяется в Китае.
23-летний футболист в Snapchat опубликовал несколько роликов, из-за которых его обвинили в расизме. Об этом сообщает Daily Star.
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Алли снял два видео в лондонском аэропорту Хитроу. На одном из них, которое называется "Корона чтооооо?", хавбэк с маской на лице смотрит в камеру, а на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.
На другом ролике Алли снял мужчину азиатской внешности, а потом перевел камеру на дезинфицирующее средство и написал: "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня".
После того, как ролики вызвали шквал критики, футболист их удалил и принес свои извинения.
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"Сожалею, что опубликовал эти ролики. Я удалил их, когда понял, что они могут кого-то оскорбить. Я не хотел этого. Приношу самые искренние извинения тем, кого оскорбил", - написал Алли.
Ранее сообщалось, что Формула-1 отменила Гран-при Китая из-за эпидемии коронавируса.
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