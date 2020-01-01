АПЛ хочет запустить стриминговый сервис для показа матчей в стиле Netflix
Новая услуга может появиться на зарубежных рынках в 2022 году.
Руководство АПЛ работает над созданием собственного стримингового сервиса по типу Netflix, на котором будет вестись трансляция матчей.
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Как сообщает Daily Mail, новая услуга получит название Over The Top (OTT). По словам генерального директора английской Премьер-лиги Ричарда Мастерса, испытания новой услуги могут начаться на некоторых зарубежных рынках в 2022 году.
Отмечается, что ОТТ исключит из цепочки традиционных вещателей, что принесет пользу клубам за счет увеличения доходов, а болельщикам - за счет снижения цен на подписки.
Ранее сообщалось, что телеканал Футбол объявил о показе трех новых турниров.
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