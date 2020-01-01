АПЛ хочет запустить стриминговый сервис для показа матчей в стиле Netflix

Новая услуга может появиться на зарубежных рынках в 2022 году.

Матчи АПЛ могут начать показывать на стриминговом сервисе Getty Images

Руководство АПЛ работает над созданием собственного стримингового сервиса по типу Netflix, на котором будет вестись трансляция матчей.

Читай также: В Украине появится новый футбольный канал

Как сообщает Daily Mail, новая услуга получит название Over The Top (OTT). По словам генерального директора английской Премьер-лиги Ричарда Мастерса, испытания новой услуги могут начаться на некоторых зарубежных рынках в 2022 году.

Отмечается, что ОТТ исключит из цепочки традиционных вещателей, что принесет пользу клубам за счет увеличения доходов, а болельщикам - за счет снижения цен на подписки.

Ранее сообщалось, что телеканал Футбол объявил о показе трех новых турниров.